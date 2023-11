Finalmente la Regione “sblocca” i 50 milioni. Via alla costruzione del nuovo stadio del Cagliari

Con la prospettiva, allettante, di ospitare manifestazioni internazionali ed anche gli Europei del 2032 che l’Italia organizzerà assieme alla Turchia e per i quali sono in lizza altre 9 città del nostro paese: dopo Cagliari anche sono Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Verona. La suddivisione delle risorse messe a disposizione dalla Giunta Regionale sono eque e distribuite in un arco temporale di tre anni con tre milioni subito, altri quindici arriveranno nel 2024, dodici nel 2025 e quindi venti nel 2026.





È chiaro che poi il Cagliari Calcio ed il Comune dovranno spartirsi gli altri 109 milioni che occorreranno per chiudere il cerchio. A monte di tutto ciò la speranza dei tifosi, i quali sono rimasti per tantissimo tempo in trepida attesa. Con la speranza che i rossoblù possano mantenere la categoria dopo questo inizio stentato. Sarebbe un bellissimo regalo, anche nei confronti di Gigi Riva, al quale è dedicato il nuovo impianto e che prenderà il suo nome.

Oramai il dado è tratto. Si vede la luce in fondo al tunnel con la Giunta Regionale che ha finalmente approvato il finanziamento previsto in 50 milioni di euro a favore del Comune di Cagliari per la costruzione del nuovo stadio sulle ceneri di un Sant’Elia che sta crollando a pezzi giorno dopo giorno. Una “querelle” che sta andando avanti negli anni sino a rasentare i limiti del ridicolo considerate le varie proposte, poi le smentite, sino alle minacce di non avere quella struttura che comunque darebbe un’altra dimensione non solo al quartiere adiacente, ma all’intera città.