Scandalo a Pirri: Arrestato per atti osceni in piazza, l'uomo in gonna leopardata davanti a scuola primaria





L'uomo si era recato nei pressi di piazza delle Aquile, a Pirri, di fronte a una scuola primaria, indossando abiti femminili, tra cui una gonna leopardata, e una parrucca. È stato in quel momento, al passaggio dei bambini, che ha esposto i propri genitali in pubblico. Questo comportamento sconvolgente non è passato inosservato. Il trentasettenne, realizzando di essere stato notato e rischiando il linciaggio da parte di alcuni presenti, si è dato alla fuga.





Tuttavia, la sua fuga non è stata sufficiente a sottrarlo alle conseguenze delle sue azioni. I carabinieri, seguendo le tracce e raccogliendo le testimonianze, sono riusciti a identificarlo e a raggiungerlo nella sua abitazione, dove hanno trovato gli indumenti che aveva indossato durante l'episodio delittuoso, confermando così la sua identità come l'autore degli atti osceni dell'11 ottobre.

I carabinieri della stazione di Villanova hanno recentemente concluso un'indagine che ha portato alla denuncia di un trentasettenne di Cagliari, un uomo disoccupato e fino ad ora incensurato. Il reato a lui contestato è grave: atti osceni in luogo pubblico, in particolare in prossimità di minori. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'episodio incriminato è avvenuto lo scorso 11 ottobre.