Due video inchiodano i furbetti dei rifiuti a Quartu - Tolleranza zero

Le immagini, acquisite grazie alla vigilanza ambientale, hanno permesso di identificare gli autori degli abbandoni, colti in flagrante mentre utilizzavano mezzi di trasporto diversi per compiere il loro atto illecito. In conseguenza, ora saranno applicate le sanzioni previste dalla legge e verranno sequestrati i mezzi impiegati: un camioncino per il trasporto di ingombranti e una vettura privata. Il vice sindaco e assessore all'Ambiente, Tore Sanna, ha sottolineato l'efficacia dell'azione di monitoraggio condotta dal Corpo di Polizia Locale, affermando: "L'attività di monitoraggio sul territorio comunale da parte del Corpo di Polizia Locale sta producendo frutti importanti, l'Amministrazione Comunale è determinata a proseguire in questa azione di rilevazione e contrasto all'illecito anche implementando ulteriormente il sistema di videosorveglianza mobile - dice l'assessore all'Ambiente e vice sindaco Tore Sanna - Il messaggio per i trasgressori deve essere forte e chiaro: prima o poi verranno individuati tutti".





Inoltre, l'assessore ha evidenziato il ruolo cruciale giocato dalle nuove tecnologie e dal personale specializzato: "Attualmente le fototrappole in dotazione sono tre e vengono dislocate in diversi punti del territorio sulla base delle necessità rilevate - prosegue - Contiamo a breve di programmare l'acquisto di nuove fototrappole e di rafforzare anche l'impiego del personale in divisa dedicato al compito di monitoraggio: subito in arrivo un nuovo agente nel Corpo di Vigilanza Ambientale, mentre da gennaio è previsto l'incremento generale del personale di Polizia Municipale, con altre quattro assunzioni da assegnare a diversi compiti".





Dagli uffici del Corpo di Vigilanza Ambientale emerge che circa l'80% degli illeciti ambientali rilevati sono il risultato dell'attività degli agenti, mentre il restante 20% proviene dalle segnalazioni dei cittadini. La maggior parte degli sversamenti illegali avviene nell'agro o nelle aree limitrofe alla città, spesso legati a attività imprenditoriali non regolamentate, mentre il 20% degli sversamenti si verifica all'interno dell'area urbana, imputabile a cittadini non registrati nei servizi Tari.

A Quartu Sant'Elena, due video hanno messo alle strette i trasgressori ambientali responsabili di sversamenti illegali di rifiuti. Questi video, risultato del lavoro meticoloso delle foto-trappole installate in vari punti del territorio dagli agenti ambientali della Polizia Locale, hanno documentato chiaramente l'illecito.