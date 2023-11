Blitz antidroga della polizia, sei arresti a Cagliari

Durante questa operazione di grande rilievo, sono state eseguite ben 50 perquisizioni e identificate 200 persone, in una dimostrazione di forza e determinazione. Tra gli arresti spiccano quelli di un uomo e una donna a Sant'Elia, trovati in possesso di marijuana e una somma considerevole di denaro. Questi due sono ora confinati ai domiciliari. Ma la rete si è stretta ulteriormente a Is Mirrionis, dove tre persone sono state colte in flagrante mentre spacciavano, con il sequestro di una notevole somma di denaro.





E non è finita qui: un altro individuo, un uomo di 67 anni, è stato arrestato per il possesso di una quantità significativa di eroina e cocaina, nascosta con astuzia in una stampante, insieme a una somma di denaro. Inoltre, sono state trovate e sequestrate, in spazi comuni di alcuni edifici, altre dosi di droga, testimonianza di un problema diffuso. Questa operazione è un chiaro messaggio alle forze del male, un esempio lampante del continuo impegno delle forze dell'ordine nel mantenere l'ordine e la sicurezza nelle strade della città.

Nell'ambito di una massiccia operazione di controllo, condotta con la precisione di un orologio svizzero, le forze dell'ordine hanno messo in scacco la criminalità nei quartieri di San Michele, Is Mirrionis e Sant'Elia, a Cagliari. Un imponente dispiegamento di cento poliziotti, che ha coinvolto vari reparti, ha portato all'arresto di sei individui, quattro uomini e due donne, sottolineando la loro incessante lotta contro il degrado urbano.