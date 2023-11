Cronaca In onda la nona puntata di "Miques de vida algueresa" su Catalan TV

L’Artista algherese Sergio Zidda è l’ospite della nona puntata di “Miques de Vida Algueresa”, la trasmissione ideata e condotta dal giornalista Michele Serra con la regia di Roberto Lampis. In questo nuovo appuntamento che andrà in onda domani 29 Novembre alle 21:15 ed in replica sabato alle 12:30 sul Catalan Tv, Canale 15 del DTT, il pittore e scultore algherese ripercorre sulle domande di Michele Serra, la sua vita artistica che lo ha visto protagonista sin dalla sua giovane età e che lo ha portato in diverse parti del mondo e naturalmente anche nella sua terra. In questa occasione Sergio Zidda, artista poliedrico, di poche parole e schivo alla risonanza mediatica si è fatto intervistare all’interno del suo laboratorio raccontando episodi e particolari della sua lunga carriera professionale.