Rinascita e valorizzazione: Il Progetto 'Fertilia Città di Fondazione' celebra l'eredità culturale e storica di un'unica realtà sarda

Fertilia, infatti, appare come la prima Città europea e “mediterranea”, in grado di essere presa ad esempio in un secolo contraddistinto dal tema delle migrazioni. Questo primo importante progetto deve essere di stimolo per una valorizzazione, ben più significativa dal punto di vista architettonico e urbanistico, a partire dalla restituzione alla comunità degli edifici di maggior valore storico, primo fra tutti l’ex Cineteatro, per il quale, tra l’altro, esistono le risorse finanziarie finora inspiegabilmente inutilizzate. Il Progetto “Fertilia Città di Fondazione” è un'iniziativa ambiziosa che mira a valorizzare e far conoscere la storia e la cultura di Fertilia e del suo territorio. Sostenuto, come detto, dalla Legge Regionale 1° febbraio 2023, n.1, vede la collaborazione tra la Regione Sardegna e il Comune di Alghero. Questo progetto si focalizza sulla storia di Fertilia dalla sua fondazione nel periodo fascista ed attraversa la sua evoluzione nel corso del XX secolo, fino alla sua trasformazione post-seconda guerra mondiale con l'arrivo degli esuli istriani e dalmati e delle altre comunità.





Un aspetto fondamentale di questo progetto è rappresentato dal ruolo centrale giocato dalle sei associazioni culturali e sociali che rappresentano la comunità di Fertilia: Associazione Egea, Comitato di Quartiere, EGIS, Comitato Festeggiamenti San Marco, A.N.V.G.D. Sassari - Fertilia e il Centro Commerciale Naturale di Fertilia, che hanno sottoscritto a tale scopo un protocollo. Questo accordo, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, individua il Centro Commerciale Naturale di Fertilia come entità preposta alla diretta interlocuzione con le istituzioni e all'attuazione concreta del Progetto, assicurando così una gestione coordinata e efficace delle iniziative previste. Tutte le associazioni, con la loro profonda conoscenza della comunità e il loro impegno costante, sono il cuore pulsante del progetto. Un esempio di come questa sinergia possa contribuire significativamente alla conservazione e alla promozione del nostro patrimonio culturale e storico.





Il Progetto ‘Fertilia Città di Fondazione’ Il Progetto si impegna a custodire e rendere accessibile a tutti la storia di Fertilia, attraverso raccolte documentali, interviste, documentari e materiali d'archivio. Si focalizza inoltre sulle storie dei primi coloni, degli esuli - dalmati, dei rimpatriati, nonché sull'impatto che queste culture ed identità ebbero nella comunità locale. Si articola in due annualità:





? Annualità 2023: E’ finalizzata alla coproduzione di un film che racconta la storia della comunità di Fertilia e alla digitalizzazione del materiale storico per la creazione di un archivio digitale unificato.





? Annualità 2024: Prevede l'assegnazione di 4 borse di studio destinate al Dipartimento di Architettura dell’Università di Sassari, la pubblicazione di un volume sulla storia di Fertilia, la creazione di materiale promozionale e informativo, e azioni di promozione e divulgazione per raggiungere un vasto pubblico. Il Progetto “Fertilia Città di Fondazione” non è solo un viaggio nella storia, ma è anche un impegno per preservare e far conoscere il patrimonio culturale e identitario di Fertilia, che rappresenta un primo importante passo verso la riscoperta e la celebrazione delle radici storiche e culturali di questo territorio. Con il sostegno della Regione Sardegna, del Comune di Alghero e delle associazioni, questo progetto non solo preserva il passato, ma apre anche nuove strade per il futuro della città e della sua comunità.

Ad oltre ottant’anni dalla sua Fondazione, avvenuta l’8 marzo 1936, Fertilia celebra, per la prima volta, un nuovo clima di rinascita. Grazie ad un primo finanziamento regionale, ottenuto nella scorsa legge finanziaria, rivolto alle tre Città di Fondazione della Sardegna, Fertilia vede pienamente riconosciuta la sua storia e la sua identità quale valore culturale e sociale di interesse generale. Unica Città di Fondazione a non essere Comune, non in grado quindi di valorizzare autonomamente il suo patrimonio culturale e valoriale, Fertilia conserva una molteplicità di aspetti che sono quanto mai attuali. La valenza architettonica, celebrata in più occasioni da importanti studiosi e ricercatori, e tutt’oggi costantemente approfondita a livello universitario, appare come primo importante elemento, ma ad essa si aggiunge una serie di ulteriori aspetti legati alle vicende storiche che dai primi anni 30 si sono estese fino ai giorni nostri. La bonifica effettuata dalla comunità Ferrarese e Veneta, con l’introduzione di numerosi coloni, cui nell’immediato dopoguerra si sono uniti gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia coi quali hanno completato la costruzione del centro urbano ed i successivi arrivi delle famiglie di rimpatriati dalle colonie di Libia, Eritrea, Etiopia, Corsica, Isola di Rodi e Romania, insieme alle tantissime famiglie di militari giunte da tutta l'Italia per prendere servizio in particolare presso l’aeroporto, hanno permesso a Fertilia di diventare un esperimento perfettamente riuscito di integrazione ed inclusione sociale e culturale.