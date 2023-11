Una “strada dei rifiuti” da bonificare nelle campagne di Quartucciu

In ogni caso l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati (art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.): il sindaco competente dispone con ordinanza a carico del trasgressore in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali sull’area la rimozione dei rifiuti ed il ripristino ambientale. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d’ufficio l’amministrazione comunale in danno degli obbligati; Sarebbe proprio il caso che tali danni e pericoli per l’ambiente e la salute pubblica venissero rimossi da un’area agricola e presso un invaso idrico di uso pubblico.





Il GrIG, che già negli anni scorsi aveva richiesto la bonifica ambientale del sito (in seguito effettuata) ha nuovamente segnalato l’esigenza dello svolgimento di attività di vigilanza - anche con telecamere - per scoraggiare successivi scarichi incontrollati di rifiuti.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (27 novembre 2023) una specifica richiesta di bonifica ambientale relativa a un’ampia discarica abusiva di detriti da edilizia, materiale plastico e rifiuti vari nelle campagne di Quartucciu (CA), presso l’incrocio fra le strade statali n. 125 e n. 554, presso la strada provinciale n. 94 e il Lago di Simbirizzi. Interessati il Comune di Quartucciu, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, i Carabinieri del N.O.E., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.