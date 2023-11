"Riflessi" di Alghero per l'Albero di Natale

Il tema di quest'anno è "Riflessi": tanti ombrelli trasparenti che diventano meduse, con coralli e altre creature del mare che grazie al vento che soffia sulla Riviera del Corallo garantiranno un effetto spettacolare. "È merito loro se ogni anno la nostra città vanta uno degli alberi di Natale più belli e fotografati, ed ho voluto ringraziarli di persona per il regalo che ci fanno" le parole di Mario Conoci. L'appuntamento con tutti gli algheresi per la tradizionale accensione a Porta Terra è per l'8 dicembre. In allegato alcuni scatti.

Ieri all’ex Mercato Ortofrutticolo di Alghero la visita del sindaco Mario Conoci e dell’assessora alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Salaris e da oggi, 28 novembre, vice sindaco di Alghero, con il vice presidente della Fondazione Alghero, Pier Paolo Carta, ai giovani studenti del Liceo Artistico Costantino che da qualche giorno hanno iniziato a lavorare per la realizzazione dell’Albero di Natale, sotto l’attenta supervisione del flower interior designer algherese Tonino Serra e dei docenti dell’istituto algherese.