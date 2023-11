Dopo 8 mesi di lavoro riapre ponte Oloé chiuso da 10 anni

Il nuovo viadotto, frutto di un investimento di 5,6 milioni di euro, è stato completato in soli otto mesi dalla "Opere infrastrutture della Sardegna", una società della Regione. Dopo le necessarie prove di carico e il collaudo, il ponte lungo 40 metri è ora operativo. In questi dieci anni, il ponte ha vissuto alterne vicende, tra riaperture e chiusure, che hanno alimentato numerose proteste pubbliche per la sua riapertura. I primi lavori di riparazione, completati nel 2014, furono seguiti da un ulteriore crollo del ponte. Nel 2017, la Procura di Nuoro ha addirittura sequestrato il viadotto.





Un processo per frode nelle forniture pubbliche contro tre dirigenti dell'Anas, responsabili dei lavori del 2014, si è concluso nel 2022 con l'assoluzione di tutti gli imputati. Il ponte è stato dissequestrato già nel 2020, e ora finalmente è stato messo in sicurezza. L'inaugurazione del ponte ha visto la presenza di numerose autorità, tra cui il presidente della Regione Christian Solinas, l'assessore ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu, il prefetto Giancarlo Dionisi, la vedova dell'agente Tanzi e i sindaci locali. Saiu ha sottolineato l'importanza del ponte per il territorio, mentre Solinas ha espresso soddisfazione per il completamento dei lavori, enfatizzando la volontà politica e le risorse disponibili come fattori chiave. Il governatore, in questa occasione, ha voluto ricordare Luca Tanzi e i suoi colleghi, gravemente feriti ma sopravvissuti all'incidente di dieci anni fa. Tanzi perse la vita mentre era in servizio, cercando di scortare un'ambulanza attraverso il ponte, che crollò improvvisamente sotto il peso del loro veicolo.

Il ponte di Oloé, sulla strada provinciale 46 che collega Oliena a Dorgali, è finalmente riaperto al traffico. Dieci anni fa, il 18 novembre 2013, questo stesso ponte cedette sotto la forza devastante del Ciclone Cleopatra, tragico evento che causò la morte di 19 persone in Sardegna, inclusa quella dell'agente di polizia Luca Tanzi, all'età di 44 anni.