Esplosione devastante a Siniscola: Tre donne gravemente ustionate in tragico incidente domestico

Il gas, fuoriuscito da una bombola che alimentava la cucina posta al primo piano dell'edificio, ha causato un'esplosione devastante. La forza della deflagrazione ha demolito completamente una delle pareti perimetrali della villetta, e ha distrutto tutte le porte e finestre dell'appartamento, innescando un incendio nella cucina. In quel momento, tre donne si trovavano all'interno dell'abitazione. Queste sono state immediatamente soccorse dai Vigili del Fuoco del Distaccamento locale di Siniscola, che sono intervenuti prontamente sul posto.





Le tre occupanti hanno subito gravi ustioni su tutto il corpo a causa dell'esplosione e dell'incendio successivo. In condizioni critiche, sono state trasportate d'urgenza con l'Elisoccorso del 118 al centro ustioni di Sassari per ricevere le cure necessarie. Dopo aver prestato soccorso alle vittime, i Vigili del Fuoco si sono dedicati all'estinzione dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'abitazione, ormai gravemente danneggiata. Anche le forze dell'ordine sono intervenute per effettuare i rilievi di rito e indagare sulle cause esatte dell'esplosione. Questo tragico evento ha lasciato la comunità di Siniscola in uno stato di shock, sottolineando l'importanza della sicurezza domestica e dei controlli regolari degli impianti di gas nelle abitazioni.

