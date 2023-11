Il giudizio di Mr Simon: Il VAR nel calcio, una rivoluzione contestata

Immaginiamo una sala VAR: sei schermi, due in alto e quattro in basso, dove due arbitri, il VAR e l'AVAR (Assistant Video Assistant Referee), scrutano le azioni discutibili. Ecco che il calcio, una volta semplice gioco del pallone, si trasforma in una sorta di thriller tecnologico.





Ma attenzione, il VAR interviene solo in quattro circostanze: assegnazione di un gol, calcio di rigore, errore di identità e sanzione di un cartellino rosso. Niente più, niente meno. Un controllo severo che però non elimina il fattore umano: la decisione finale spetta sempre all'arbitro in campo, dopo aver visionato il replay.





La prima volta che il VAR ha fatto la sua comparsa in Serie A è stata il 19 agosto 2017, in Juventus-Cagliari. Al 37° minuto, l'arbitro Maresca ha sancito la storia: il primo rigore VAR nel calcio italiano, segnando un prima e un dopo nel modo di arbitrare. Il VAR, quindi, è una rivoluzione, ma non senza i suoi detrattori. Da un lato, c'è chi lo considera un passo avanti verso la giustizia sportiva, un modo per ridurre gli errori umani che a volte costano cari. Dall'altro, ci sono i nostalgici del calcio “alla vecchia maniera”, che vedono nel VAR una rottura con la tradizione, un elemento che rallenta il gioco e, a volte, semina più dubbi che certezze.





Il VAR nel calcio è un po' come la ciliegina sulla torta: per alcuni un tocco indispensabile di modernità e precisione, per altri un intruso che altera il sapore autentico del gioco. Una cosa è certa: nel bene e nel male, il VAR ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del calcio.

Nel mondo del calcio, il VAR (Video Assistant Referee) è come il prezzemolo: lo trovi ovunque, ma non a tutti piace. Introdotto in Serie A nella stagione 2017/18, questa tecnologia mira a correggere gli errori arbitrali tramite l'uso di filmati e immagini della partita. Suona bene, no? Eppure, tra i fan e gli addetti ai lavori, non mancano le voci critiche.