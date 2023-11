Whittaker al capolinea. Contro Scafati l’ultima con la Dinamo. Previste altre epurazioni

A rischio taglio non solo il play Whittaker, ma anche qualche altro elemento che finora non ha reso per quanto ci si aspettava, compreso Mckinnie, giocatore dal passato in NBA, ma che sta deludendo con prestazioni di basso cabotaggio. Già da qualche giorno si discute del momento in casa Dinamo, della necessità di tornare sul mercato e di come Whittaker, dopo la grande stagione in Germania, abbia deluso le aspettative.





Il presidente Sardara sicuramente si attendeva un inizio diverso di stagione, anche se la società ha le sue colpe per le scelte perlomeno azzardate in estate.

Oramai non vi sono ulteriori vie di fuga: quella contro la Givova Scafati sarà l'ultima partita di Stanley Whittaker con la maglia del Banco di Sardegna Sassari. Per il “roster” della Dinamo è fondamentale tornare sul mercato per dare talento e personalità a un gruppo sfiduciato.