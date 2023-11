Domenica 26 Dicembre a partire dalle ore 09.00 sino alle 20.00 presso il Parco ex vetreria di Pirri a Cagliari si terrà Pirri Urban Center 2023

L'evento organizzato da Kety Piras con il finanziamento della Municipalità di Pirri e supportato dall’associazione Donne in Bici e Micromobilità è pronto a fare il suo ritorno con una nuova ed entusiasmante edizione dedicata alla mobilità sostenibile e allo stile di vita attivo. Il tema di questa nuova edizione sarà: “La Rivoluzione Verde per uno Stile di Vita Attivo”. Tra gli obbiettivi quello di sensibilizzare la cittadinanza all'utilizzo di mezzi eco-friendly per gli spostamenti all'interno dell'area urbana, oltre a stimolare le persone ad abbracciare uno stile di vita attivo.





L’evento si svilupperà durante l’intera giornata, offrendo una vasta gamma di attività e interventi. Tecnici ed esperti si confronteranno sui temi della urbanizzazione sostenibile e soluzioni di mobilità ecologica. Nel pomeriggio la presentazione del libro “Avventurieri” di Amos Cardia.





Si terrà inoltre una tavola rotonda dal titolo “ Pirri, Cosa si è fatto e cosa no” con esperti locali. Non mancheranno laboratori per bambini e adulti. Tra questi: La Sartiglietta in bicicletta, basterà dotarsi di bicicletta, casco e spada di plastica, attività di mountain bike in compagnia della biker esperta Monica Angioni, laboratorio di costruzione di un veicolo 3D, laboratorio creativo con piccoli premi a cura di Angelica Piras, storie di cicloturismo e cicloturismo urbano a cura di Tore Porcu, danze tradizionali dell' India guidate dal corpo di ballo Natya Devi. La comunità Re. Coh presenterà dei progetti di abitare collaborativo a cui seguiranno a cura di Biciclima.org la presentazione dei risultati dei sondaggi sulla ciclabilità. Sarà presente anche Mesa Noa che presenterà il progetto di emporio di comunità. Inoltre a cura della polisportiva Marcozzi Ping Pong kids un giornata di divertimento e ping pong L'evento è gratuito e aperto a tutti coloro che sono interessati a contribuire ad un futuro sostenibile per Pirri.

“Mai come in questi ultimi si è sentita la necessità di sensibilizzare le persone sui temi ambientali e su uno stile di vita attivo. Un'occasione per confrontarci e giocare insieme a tutta la cittadinanza per costruire un mondo a ridotto impatto ambientale”.