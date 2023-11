Ritornano i mercatini tradizionali di Natale a Cagliari

“Riproponiamo quella che ormai è una consuetudine per la città di Cagliari. Grazie alla sinergia con l'Amministrazione, abbiamo lavorato velocemente per allestire un evento tra i più attesi tra quelli commerciali nella fase più importante per gli acquisti.





Abbiamo 40 operatori suddivisi nelle 38 casette, 11 della quali, quelle di Piazza Yenne, sono nuove in modo da dare maggiore brio e innovazione”.

Saranno 20 le date caratterizzate dall'animazione alla quale si aggiungeranno le esibizioni del neo costituito Coro di Cagliari, la parata Disney, le mascotte targate Superanimatori, le esibizioni degli artisti di strada, i giocolieri, e i momenti musicali con i due pianoforti, uno a coda in Piazza Yenne e uno a muro nel Corso Vittorio Emanuele II, in un ricco programma di iniziative completamente gratuite e adatte a tutti.

Casette aperte a partire dal 1 dicembre con orario continuato dalle 10 alle 21 (la pausa pranzo è prevista solo nelle prime giornate). Differenti le date di chiusura tra Piazza Yenne e Corso Vittorio Emanuele II: nella prima location, l'apertura è prevista fino al 28 dicembre per poi lasciare spazio agli eventi del Capodanno, mentre nella seconda si andrà avanti fino al 7 gennaio.

“Nonostante il relativo bando sia andato deserto – la chiusura di Alessandro Sorgia – posso assicurare che ci sarà animazione anche in Piazza del Carmine. Ci dispiace che nessuno abbia aderito perché la zona ha potenzialità incredibili ma l'Amministrazione organizzerà comunque alcuni appuntamenti. E abbiamo già predisposto anche una Delibera di Giunta in modo che chi farà attività natalizia in Piazza del Carmine, paghi solo il 5% del suolo pubblico”.