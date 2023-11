Incendio e coltello a serramanico: una notte di tensione a Sassari

Tutto inizia con una segnalazione alla Sala Operativa della questura, che riceve una chiamata riguardante l'incendio di un'autovettura in Piazza Santa Maria.





La risposta è immediata: una Volante si dirige sul luogo dell'evento, dove gli agenti notano un individuo che sembra fuori posto, un potenziale sospettato vicino al luogo dell'incendio. L'uomo, dalle mani e dai pantaloni macchiati di fuliggine, mostra segni evidenti di coinvolgimento. La sua reazione alle domande degli agenti non fa che aumentare i sospetti: si mostra nervoso e reticente, cercando addirittura di evitare il controllo e minacciando i poliziotti.





Nonostante i numerosi precedenti a suo carico, e la tensione palpabile, gli agenti riescono a riportare l'uomo alla calma. È in questo momento che emerge la verità: l'uomo confessa di essere stato l'autore dell'incendio. La perquisizione personale rivela un'altra sorpresa: l'uomo è in possesso di un coltello a serramanico, un dettaglio che aggiunge un ulteriore tassello a questo inquietante puzzle. Alla fine, l'uomo viene accompagnato in Questura e denunciato a piede libero per danneggiamento, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.





Questo episodio mette in luce il lavoro quotidiano e spesso imprevedibile delle forze dell'ordine, che si trovano a fronteggiare situazioni di tensione e pericolo, dove ogni dettaglio può essere la chiave per risolvere un caso complesso.

In un episodio che ricorda i tratti di un thriller urbano, il personale dell'UPGSP della Questura di Sassari si è trovato di fronte a un caso complesso e sfaccettato.