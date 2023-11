Asilo politico o ironia del destino? Il fuggitivo marocchino che trovò le sbarre invece della libertà

Ironia della sorte, era già celebre, ma non per gesta eroiche o nobili: le autorità tedesche lo avevano infatti già messo in cima alla loro lista di persone da invitare per un tè... in manette, a causa di alcuni furti che aveva brillantemente orchestrato in Germania. La polizia italiana, che non si lascia facilmente abbindolare da tali astuzie, ha prontamente messo fine al suo breve sogno di libertà, trasformando la sua richiesta di asilo in un soggiorno obbligato nello stabilimento penitenziario di Uta.





Quanto al nostro audace protagonista, ora può riflettere sul fatto che a volte, per evitare la giustizia, è meglio non bussare direttamente alla sua porta.

In un brillante atto di ingenuità, degno di menzione in una commedia di errori, un signore marocchino di 32 anni, evidentemente credendo che le stazioni di polizia fungessero da portali magici verso la libertà, si è presentato in questura a Cagliari per chiedere asilo politico.