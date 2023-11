Tragedia ad Olbia: Investimento mortale, autista patteggia 1 anno e 8 mesi

La vicenda, come spesso accade in questi casi, si è svolta in una nebbia di circostanze e dettagli. La sera precedente, Rossi aveva trascorso la notte tra i locali di Olbia, e al termine, si era incamminato lungo il bordo della strada, ignaro del destino che lo attendeva. La sua assenza, dapprima sfuggente, divenne poi oggetto di ansiose ricerche da parte di familiari e amici, con appelli diffusi sui social e sui media locali.









Ma ogni speranza si infranse quando il suo corpo fu scoperto, nascosto dalla vegetazione in una cunetta, vittima di un impatto mortale con il veicolo di Demuro. Demuro, da parte sua, ha mantenuto la posizione di non aver realizzato l'accaduto, sostenendo di non essersi accorto di aver investito Rossi e perciò di non aver prestato soccorso. Una spiegazione che, per quanto difficile da accettare per i familiari del giovane scomparso, ha trovato una sorta di chiusura legale con il patteggiamento di un anno e otto mesi di reclusione.





Questa storia, così tragicamente comune sulle strade italiane, si svolge all'ombra di un interrogativo più ampio: come la vita può essere spezzata in un istante, e come le circostanze e le decisioni di un momento possono portare a conseguenze irreversibili. È un promemoria, sia per chi guida sia per chi cammina, che la strada è un luogo di condivisione, ma anche di inattese tragedie.

In una tragica notte del dicembre 2021, lungo la statale 127 all'ingresso di Olbia, si consumò un incidente che spezzò la vita di Davide Rossi, un 36enne del posto. Il conducente, Antonello Demuro, 66 anni di Tempio Pausania, guidava un camionicino quando l'incidente si verificò.