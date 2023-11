Rinnovato in Municipio il patto di amicizia tra Cagliari e Karakol

Un percorso iniziato qualche mese fa, a maggio, con la prima visita in Sardegna dell'Ambasciatore del Kirghizistan in Italia - Taalai Bazarbaev alla quale è seguito il viaggio nel paese asiatico, a settembre, del Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco. In quella occasione era stato siglato un primo Accordo di amicizia e collaborazione che è stato rafforzato oggi nella Sala del Sindaco in Municipio. All'incontro di questa mattina, oltre al Sindaco Truzzu, al Presidente del Consiglio Edoardo Tocco, hanno preso parte l'Ambasciatore Taalai Bazarbaev e il Sindaco di Karakol, Bapaev Chingiz Arstanbekovich, che ha siglato il documento con il suo collega cagliaritano. Numerosa la delegazione ospite che ha approfittato della visita ufficiale per conoscere a fondo le tradizioni cagliaritane e per scoprire le bellezze del Palazzo Civico di via Roma. “Siamo felici di avervi qui – ha aggiunto Paolo Truzzu – perché crediamo che questa sia una nuova tappa di un percorso iniziato oltre un anno fa e che oggi viene ribadito. Con l'obiettivo che si tratti non solo di un forte legame di amicizia e collaborazione grazie ad uno scambio di buone pratiche, ma che possa anche svilupparsi in scambi culturali e commerciali. Sono convinto che i vostri uomini d'affari possano dare un buon contributo alla nostra città e che allo stesso modo, i nostri imprenditori possano essere utili al popolo kirghiso”.





“Abbiamo ricevuto una grande e calorosa accoglienza e di questo – ha replicato il Sindaco di Karakol – vi siamo molto grati. Speriamo davvero che le nostre città possano portare avanti questo rapporto di amicizia e che lo stesso possa svilupparsi anche sul piano del business”. Ringraziamenti sono arrivati anche dall'Ambasciatore Taalai Bazarbaev che aveva già avuto modo di apprezzare l'ospitalità isolana nella sua precedente visita a Cagliari. “La vostra accoglienza ci ha entusiasmato e ci auguriamo di poter presto incrementare i nostri rapporti”. “Ho avuto modo – ha replicato Edoardo Tocco che, delegato dal Sindaco, aveva guidato la delegazione isolana in visita a Karakol – di sentire la vicinanza dei nostri amici del Kirghizistan quando sono andato a Karakol e il fatto che abbiano deciso di cementare i nostri rapporti venendo in Sardegna, non può che essere una solida base per un futuro ricco di scambi tra le nostre città”. Al termine della lunga chiacchierata che ha preceduto la firma del nuovo Patto, c'è stato uno scambio di doni tra i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e la delegazione del Kirghizistan.

“Ora che abbiamo suggellato la nostra amicizia sotto ogni punto di vista – la parole del Sindaco Paolo Truzzu - dobbiamo lavorare sul versante pratico in modo che non sia solo un atto formale ma che diventi un qualcosa di formale. E noi siamo a disposizione”. Confermato nella mattina di oggi, giovedì 23 novembre 2023 nel Palazzo Civico di via Roma, il Patto di Amicizia tra il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu e il suo collega di Karakol, Bapaev Chingiz Arstanbekovich, che hanno sottoscritto un nuovo documento per proseguire nei rapporti tra il capoluogo sardo e la città del Kirghizistan.