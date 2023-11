Girovagare ubriaco per Assemini: Carrozziere in scena con tasso alcolico record

Ubriaco fradicio, con un tasso alcolico che raggiungeva quasi cinque volte il limite legale, questo artista della meccanica ha trasformato la via Cagliari in un suo personale circuito di Formula 1, ma senza le competenze necessarie e soprattutto senza la sobrietà.





I carabinieri, interpellati da una segnalazione al 112, non hanno tardato a fermare questo aspirante pilota, che probabilmente si immaginava in una scena da film d'azione invece che su una strada pubblica. Sottoposto a test con l'etilometro, l'uomo ha fatto registrare un tasso alcolico di 2,46 grammi per litro alla prima prova e 2,41 alla seconda, numeri che in un altro contesto sarebbero stati motivo di vanto, ma in questo caso sono solo la testimonianza di una scelta irresponsabile. A seguito di questa pericolosa avventura, il nostro pilota alticcio ha ricevuto come premio non medaglie o coppe, ma una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.





Un epilogo forse scontato, ma decisamente meritato per chi ha scambiato le strade della città per le piste di un rally. Questo episodio, che potrebbe essere descritto come un tragico teatro dell'assurdo, è in realtà un monito severo sui pericoli della guida in stato di ebbrezza. Mentre il nostro protagonista probabilmente riflette sulle conseguenze delle sue azioni, forse con un po' meno alcool in corpo, il resto della città può tirare un sospiro di sollievo per l'incidente evitato e la lezione, si spera, appresa.

In una serata qualsiasi ad Assemini, un carrozziere di 41 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine, ha deciso di rendere la sua guida un pericoloso spettacolo di acrobazie su strada.