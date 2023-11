Finanziamento regionale per Fertilia, Forza Italia Alghero: Grande occasione per valorizzare l'immenso patrimonio della città di fondazione





Il capogruppo azzurro ricorda, inoltre, che nel 2010 proprio la Giunta di centrodestra guidata dal sindaco Tedde varò un piano da 2 milioni di euro per il recupero per fini turistici di edifici storici di Fertilia. Piano che possedeva un’ampia elaborazione di dettaglio, che prevedeva per Fertilia la destinazione a futura sede del Festival Internazionale del Cinema della Riviera del Corallo e di sede stabile della Scuola Regionale di Cinematografia. Progetto che auspichiamo possa essere recuperato.

Grande soddisfazione viene espressa dal capogruppo di Forza Italia, Nunzio Camerada, per la finalizzazione del contributo per azioni materiali e immateriali finalizzate a realizzare la conoscenza dei fenomeni storici e culturali che hanno favorito la nascita di una delle tre città di fondazione, Fertilia. Lo stanziamento di 200mila euro, deliberato in una riunione di Giunta regionale del marzo scorso e proposto in occasione dell’ultima Finanziaria dall’allora consigliere regionale Marco Tedde, trova ora attuazione e permetterà di valorizzare l’immenso patrimonio culturale della città di fondazione e soprattutto dare ossigeno a quel percorso di svolta che Fertilia attende da troppi anni.