Tragedia durante l'escursione: Scivola in una scarpata a Iglesias, 70enne in gravi condizioni





Il teatro dell'incidente, un luogo di bellezza naturale, si è trasformato in un set di salvataggio ad alta tensione. L'elisoccorso, in una scena degna di un film d'azione, è arrivato sul posto, calando il personale con un verricello per raggiungere l'escursionista ferito. Questo uomo, ora ricoverato all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso, si trova in condizioni gravi, un monito silenzioso sulla fragilità della vita umana di fronte alle forze indomabili della natura. La Sardegna, con le sue bellezze e i suoi pericoli, continua a essere un palcoscenico dove la vita e la morte danzano in un abbraccio che può trasformarsi, in un istante, da grazioso a mortale.





Mentre il 70enne lotta per la vita in ospedale, l'eco del suo incidente risuona tra le valli e le montagne, un ricordo che si intreccia con le storie di tutti coloro che hanno affrontato e affronteranno i sentieri selvaggi dell'isola. Un richiamo a non sottovalutare mai la potenza e l'imprevedibilità della natura, anche per l'escursionista più esperto.

Un escursionista settantenne, la cui esperienza non è stata sufficiente a proteggerlo dalle insidie della natura, è precipitato in una scarpata, trasformando una tranquilla escursione in una lotta per la sopravvivenza. L'incidente, avvenuto nella tarda mattinata tra le località di Gutturu Xeu e Punta Martinedda, vicino Iglesias, ha visto il malcapitato scivolare per ben venti metri in un dirupo. Un errore fatale, forse causato da una roccia franata, ha trasformato quello che doveva essere un giorno di svago in un incubo. I compagni di escursione, testimoni impotenti di questo inaspettato rovesciamento di fortuna, hanno immediatamente dato l'allarme.