Insolito episodio a Cagliari: Una lite trasforma piazza del Carmine in scena di cannibalismo urbano

Immaginate la scena: due uomini, entrambi di nazionalità gambiana, si trovano coinvolti in una lite che, per ragioni che sfuggono alla logica comune, sfocia in un atto di cannibalismo urbano. Uno dei due, nel fervore della disputa, decide che il modo migliore per esprimere il proprio dissenso è mordere la mano del suo avversario, staccandogli una falange.





Un gesto che, per la sua barbarie, sembra evocare più un'epoca medievale che un pomeriggio in una piazza sarda. Il povero malcapitato, 31 anni, si ritrova così privo di una parte della mano e trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu, dove probabilmente si chiederà cosa abbia fatto per meritare un simile destino.





Nel frattempo, i carabinieri del Radiomobile di Cagliari si mettono sulle tracce del mordace aggressore, che si è dileguato nel nulla, lasciando dietro di sé solo domande e una falange solitaria. Questo episodio, che potrebbe essere stato sceneggiato da un Hitchcock in vena di macabro, lascia interdetti.





L'aggressore, ancora a piede libero, rischia ora una denuncia per lesioni gravissime, un epilogo che suona quasi come una beffa se paragonato alla crudeltà dell'atto commesso. In tutto ciò, il ferito, forse ancora sotto shock per l'incredulità dell'evento, non fornisce elementi utili per l'identificazione del suo assalitore.





Così, in una Cagliari che si fa sempre più scenario di eventi degni di un romanzo nero, rimane il mistero di chi sia l'uomo che ha trasformato una banale lite in un evento da cronaca nera, tanto assurdo quanto tragico.

