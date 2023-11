La farsa delle primarie in Sardegna: Un incontro richiesto, un dialogo negato

Tradotto dal politichese: vogliono le primarie per scegliere un candidato unitario. Questo gesto può sembrare nobile, ma sottende una realtà diversa. I Progressisti, da veri pontieri dell'unità, hanno promesso di "lavorare sino all'ultimo per l'unità", un mantra che suona piuttosto come una promessa da campagna elettorale da non mantenere.





E mentre Todde predica un approccio "partecipativo e inclusivo", ricorda sottilmente che "non siamo qui per imporre decisioni dall'alto", una frecciata velata a Soru e compagnia. Però, quando si tratta di primarie, la Todde e la sua coalizione si trasformano in scolarette diligenti, ripetendo la lezione appresa: "programma per la Sardegna e per i sardi" e "visione comune, inclusiva ed unitaria".





La loro risposta alla richiesta di Soru è un netto "no" mascherato da un "sì, ma...". E così, la coalizione, un arlecchino politico composto da dodici liste, già ha deciso la sua candidata e il suo programma, chiudendo ogni spirito di vero confronto democratico. In questa commedia, la destra, che secondo Todde e soci ha "governato male" e "fatto il male dei sardi", diventa quasi un personaggio marginale, una comparsa nella pièce del centrosinistra.





E mentre tutti si affannano a dichiarare la loro disponibilità al dialogo, la realtà è che il dialogo è solo un mezzo per imporre la propria visione, non per condividerla. In sintesi, la politica sarda si conferma un teatro dove tutti sono pronti a recitare la propria parte, ma nessuno sembra veramente interessato a cambiare la sceneggiatura.





La nota finale, firmata da tutte le forze che sostengono Todde, è un epilogo perfetto per questa rappresentazione, dove l'unità è solo una parola vuota, usata per mascherare l'individualismo e l'opportunismo politico.

Nell'arena politica sarda, la comicità involontaria dei politici sembra superare ogni aspettativa. Renato Soru, ex governatore e maestro nell'arte del "deja vu" politico, insieme ai suoi sodali di Progetto Sardegna, Progressisti, Liberu, +Europa e UPC, ha deciso di richiedere un incontro con la coalizione Pd-M5Stelle, guidata da Alessandra Todde, per "chiarire in maniera trasparente e definitiva se vi è la disponibilità a una consultazione democratica".