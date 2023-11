In Italia calano gli omicidi ma non i femminicidi - A Pirri focus sulla violenza di genere

Svoltosi in prossimità del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la serata non poteva non aprirsi con il ricordo della 22enne Giulia Cecchettin, ultima in ordine di tempo ad essere stata vittima di femminicidio. Nel dettaglio, durante l'incontro, è emerso che in Italia, nel periodo 1° gennaio – 18 novembre 2023, sono stati registrati 288 omicidi, con 105 vittime donne, di cui 84 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 54 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Rispetto al 2022 si registra un incremento sia del numero degli omicidi, che da 274 arrivano a 288 (+5%), sia delle vittime di genere femminile, che da 101 passano a 105 (+4%). Anche per quanto attiene ai delitti commessi in ambito familiare/affettivo si evidenzia un aumento nell’andamento generale degli eventi, che passano da 120 a 128 (+7%), mentre fa registrare un decremento il numero delle vittime di genere femminile, che da 88 diventano 84 (-4%). In aumento, rispetto allo stesso periodo del 2022, sia il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 56 diventano 61 (+9%), che quello delle relative vittime donne, le quali da 51 passano a 55 (+8%).





All'apertura dei lavori Arlen Haideè Aquino (Presidente Arcoiris), ha ricordato di come negli ultimi sei anni in Sardegna le vittime di femminicidio siano 20, e ben un terzo (30%) straniere”, mentre la Presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, ha posto l'accento sulla necessità di “dare un taglio concreto per combattere le violenze di genere, sostenendo un cambiamento sociale, culturale doveroso da parte delle Istituzioni”. Al centro della tavola rotonda, le relatrici hanno sottolineato l’inefficacia delle misure punitive. In particolare Cristina Cabras (Docente di psicologia criminale e forense all'Università di Cagliari) ha ricordato che “le sanzioni avvengono sempre a tragedie avvenute, e tutte le risorse economiche messe in campo per i centri antiviolenza, per i centri di ascolto, o per campagna di comunicazione, si stanno rivelando inefficaci”. Importanti anche i contributi dell'artigiana Sarah Paolucci che parlato della "rete dei punti viola", ovvero locali commerciali formati e sensibilizzati sulla violenza e sicurezza in strada, e della giornalista Giulia Clarkson con “Donne al Timone”, progetto della Asd Arcipelaghi da lei presieduta rivolto a donne che hanno attraversato contesti di violenza e fragilità, e costruisce intorno a loro una dimensione ideale, sul mare e lontano dai traumi, in cui sperimentare l’assunzione del comando, la leadership e l’empowerment, la fiducia e la condivisione della responsabilità. Rosanna Mura (Avvocata e presidente CPO Ordine Avvocati di Cagliari), che ha esaminato la casistica dei maltrattamenti in famiglia e la violenza domestica, compresa quella economica ha dichiarato che “la violenza di genere è una piaga sociale che non accenna ad attenuarsi, sottolineata dal fatto che gli autori di reato nella stragrande maggioranza dei casi sono partner o ex partner e negli altri casi il femminicidio è avvenuto in ambito familiare”.





La serata si è conclusa con l'intervento di Francesca Solarino e Laura Pinna che hanno presentato il progetto SOSTENEREINRETE (di cui fanno parte all'interno della Cabina di regia) della RAS finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto pur nascendo nell’ambito degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere, si sviluppa in un’ottica di integrazione e coordinamento tra tutte le Istituzioni coinvolte e tra le azioni di contrasto. L’incontro si è chiuso con l’annuncio di ulteriori incontri di approfondimento che si realizzeranno al di là della settimana dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

I dati in Italia sono terrificanti: nell'ultimo anno sono diminuiti gli omicidi, ma non i femminicidi. Sono i preoccupanti dati snocciolati dalla moderatrice Susanna Pisano (Avvocata e Consigliera di parità della Città Metropolitana di Cagliari), in occasione dell’incontro dal titolo “Relazioni di aiuto e di sostegno alle vittime di violenza sessuale e domestica”. Organizzato dall’Associazione ARCOIRIS, in collaborazione con la Municipalità di Pirri, l’incontro ha acceso un focus sul tragico tema della violenza di genere, ma è stata anche l’occasione per porre all’attenzione dell’opinione pubblica alcuni dei progetti messi in campo a loro dedicati.