A Cagliari ritorna la festa dell'Unità

Tra gli ospiti previsti per lo storico evento del Partito Democratico anche Elly Schlein, Segretaria nazionale,che interverrà venerdì 24 alle 18,30 per una sessione di dialogo aperto con i partecipanti. La Festa dell'Unità è più che un evento, è una manifestazione di valori condivisi e di impegno civico. In quest'ottica, il weekend sarà ricco di ospiti locali e nazionali che contribuiranno a stimolare lo scambio di idee in prospettiva delle prossime scadenze elettorali.





Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a unirsi a noi in questa festa di unità e di speranza, per riscoprire insieme il senso di comunità e riscoprirsi ancora una volta "noi". Nel pieno della tradizione non mancheranno momenti di intrattenimento con musica dal vivo e spettacoli di stand up comedy, buon cibo e divertimento. Prevista un'area dedicata ai bambini, attrezzata per offrire divertimento e attività educative per tutta la durata dell'evento, permettendo così alle famiglie di partecipare in piena libertà.

Dopo una lunga attesa, la storica Festa dell'Unità torna a Cagliari. La celebrazione di Comunità e condivisione si terrà il 24 e il 25 novembre presso il Padiglione G della Fiera, segnando un momento di incontro e di dialogo nella vita culturale e politica della città. L'evento, organizzato dalla Segreteria cittadina del Partito Democratico, in collaborazione con la Segreteria provinciale e regionale si pone come il primo di una serie di eventi che animeranno il dibattito pubblico nei mesi a venire.