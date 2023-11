Cagliari: Vandalismo o grido di aiuto? Giovane distrugge ATM e si scotta nel fuoco della propria rabbia

La scena che si è presentata ai carabinieri, intervenuti sul posto dopo l'allarme lanciato dai Vigili del fuoco, era degna di un film d'azione di serie B: il giovane, ancora in prossimità della scena del crimine, mostrava evidenti segni di bruciature sul volto, quasi come se il fuoco che lui stesso aveva scatenato avesse voluto vendicarsi, bruciandogli le sopracciglia in un bizzarro gioco di causa ed effetto.





La perquisizione personale e del suo veicolo ha rivelato ulteriori prove schiaccianti: un accendino anti-vento e il martello del misfatto. La tracotanza del giovane, che fino a quel momento aveva mantenuto un profilo basso, si è infranta contro la realtà dei fatti, portandolo dritto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Cagliari-Villanova, in attesa di un giudizio con rito direttissimo.





Questo episodio, che potrebbe essere catalogato come un semplice atto di vandalismo, rivela in realtà le profonde crepe di una società in cui il senso di frustrazione e impotenza può esplodere in modi tanto distruttivi quanto insensati. Resta da chiedersi cosa passi nella mente di un giovane incensurato per compiere un gesto tanto estremo e autolesionista. La risposta, forse, è celata nelle pieghe di una realtà sempre più complessa e sfuggente.

In una notte di ordinaria follia urbana, un giovane cagliaritano di 25 anni, finora sconosciuto alle cronache giudiziarie, ha dato sfogo a un gesto di inaudita violenza contro la civiltà e il decoro urbano. Armato di un martello da un chilo, come se fosse un moderno Thor decaduto, ha preso di mira gli sportelli ATM di una filiale Unicredit in via Santa Maria Chiara, a Cagliari, non contento di averli martellati con furore, ha poi deciso di incendiarli con un liquido infiammabile.