Allarme lingua blu in Sardegna: Raddoppiano i focolai, cresce la preoccupazione tra gli allevatori

Le aree più colpite sono il Medio Campidano, il Nuorese e l'Oristanese, dove si registrano centinaia di capi morti e ovini contagiati. La novità di quest'anno è l'emergenza del ceppo 8 del virus, che è stato identificato per la prima volta in Sardegna e in Italia. Giovanni Filippini, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Izs) della Sardegna, esprime fiducia sull'abbassamento delle temperature che dovrebbero contribuire a contenere la diffusione del virus.





Nel frattempo, la vaccinazione per il sierotipo 4 è in corso e si sta pianificando l'uso del vaccino per il ceppo 8. Coldiretti Sardegna, attraverso il suo presidente Batista Cualbu, esprime preoccupazione per l'aumento dei focolai e richiede l'immediato impiego di repellenti contro l'insetto vettore del virus. Questa misura, secondo Cualbu, sarebbe fondamentale soprattutto in questo periodo in cui le pecore sono in fase di parto.





L'organizzazione è anche preoccupata per le ripercussioni sul settore bovino e sul mercato delle carni, con possibili speculazioni e conseguenti aumenti di prezzo. La situazione richiede un approccio coordinato e tempestivo per limitare i danni e contenere la diffusione del virus, coinvolgendo le autorità sanitarie e agricole della regione. La lotta contro la lingua blu in Sardegna rappresenta una sfida cruciale per la salvaguardia del settore zootecnico dell'isola, già alle prese con le complessità di un'economia agricola in continua evoluzione.

Le campagne sarde sono in allerta a causa della diffusione della lingua blu, una malattia virale che colpisce gli ovini e che ha visto un preoccupante incremento dei focolai nell'isola. Nell'arco di soli 15 giorni, i focolai attivi sono quasi raddoppiati, passando da 75 a 130, con altri 87 sospetti, per un totale di 219 focolai.