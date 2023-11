Privilegi universitari per attivisti sardi fuorilegge: Revoca dei fogli di via sfida il senso della giustizia





Risultato? Traffico in tilt, disagi a non finire, e una città costretta a subire le conseguenze di una protesta non autorizzata. I sette attivisti, tratti in salvo dalla polizia con una certa teatralità, sono stati accusati di manifestazione non autorizzata, blocco stradale e resistenza passiva a pubblico ufficiale. Un elenco di accuse che ha portato all'emissione dei fogli di via, vietando loro il rientro a Cagliari per tre anni.





Un provvedimento severo, ma in linea con la natura delle loro azioni. Sorge però una domanda: la giustizia deve piegarsi di fronte alle esigenze di studio di due dei manifestanti? L'avvocata Giulia Lai, difendendo la studentessa e lo studente sardi, ha argomentato che i due, iscritti rispettivamente a Giurisprudenza e Beni culturali, necessitano di frequentare l'università per proseguire i loro studi.





Un ricorso che ha trovato ascolto nel questore di Cagliari, Paolo Rossi, che ha revocato i fogli di via in autotutela. Questa decisione apre un precedente interessante: l'impegno accademico può costituire un valido motivo per attenuare le conseguenze legali di azioni di protesta non autorizzate? La formazione universitaria dovrebbe essere un salvacondotto per azioni che disturbano l'ordine pubblico? Mentre la decisione del questore può essere vista come un gesto di comprensione verso le esigenze formative dei giovani, resta il fatto che tale scelta potrebbe inviare un messaggio ambiguo: la possibilità di eludere le responsabilità legali sfruttando la propria condizione di studente. In un contesto ideale, l'istruzione e la legge dovrebbero procedere di pari passo, senza che l'una giustifichi la trasgressione dell'altra.

A Cagliari, un gruppo di giovanotti, identificati come attivisti di Ultima Generazione, ha pensato bene di esprimere il proprio dissenso contro i combustibili fossili tramite un blocco stradale in via Roma, una delle arterie vitali della città. Un gesto che ha scatenato il caos, con ripercussioni immediate sulla quotidianità dei cittadini.