Errore fatale a Sassari: Fungo velenoso al posto di un prataiolo manda una donna di 59 anni all'ospedale

Dopo aver mangiato i funghi raccolti in campagna, pensando che fossero prataioli, ha iniziato a manifestare i primi sintomi di avvelenamento, tra cui vomito e nausea, che l'hanno portata a cercare aiuto al pronto soccorso. I medici dell'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari hanno prontamente somministrato la terapia adeguata, tenendola in osservazione per 24 ore. Questo caso sottolinea l'importanza di fare attenzione ai funghi tossici, soprattutto durante il consumo di prodotti stagionali, per evitare gravi rischi per la salute.

Una donna di 59 anni di Sassari ha rischiato la vita a causa di un'intossicazione da funghi. La donna aveva erroneamente consumato Agaricus xanthodermus, un fungo velenoso che assomiglia molto ai prataioli commestibili, ma si distingue per il suo odore sgradevole durante la cottura.