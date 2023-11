Rivolta studentesca a Cagliari: In marcia per la sicurezza scolastica e trasporti più efficienti





Attraverso assemblee, sono state raccolte le preoccupazioni degli studenti riguardo a questioni di edilizia scolastica, trasporti, igiene e benessere psicologico. Gli studenti hanno espresso la necessità di essere ascoltati e riconosciuti politicamente, criticando un sistema educativo che li tratta come prodotti standardizzati, trascurando la loro individualità e diritto all'autodeterminazione.

A Cagliari, una manifestazione studentesca ha visto centinaia di studenti abbandonare le aule per sollecitare interventi sugli edifici scolastici e migliorare l'efficienza dei trasporti. La protesta è partita da Piazza Giovanni XXIII, proseguendo lungo la Via dei Giudicati fino alla sede della città metropolitana, dove gli studenti hanno tenuto un sit-in. Sara Naciri, coordinatrice dell'Unione degli Studenti di Cagliari, ha sottolineato la delusione degli studenti per la negligenza istituzionale.