Sassari-Olbia: Sfrecciando a 180 km/h senza assicurazione

Nel 2023, ha già contestato 1.560 violazioni per eccesso di velocità e ritirato oltre 500 patenti, con sospensioni fino a 12 mesi e sanzioni che superano gli 800 euro. Questi numeri non sono solo un record di infrazioni, ma anche una testimonianza dell'impegno delle forze dell'ordine nel preservare la sicurezza stradale. La loro dedizione è tale che hanno persino organizzato incontri pubblici per diffondere l'educazione stradale, cercando di trasmettere ai cittadini l'importanza di un comportamento responsabile, sia al volante che come pedoni. Quindi, la prossima volta che vi troverete sulla Sassari-Olbia, ricordate che non siete su un circuito di Formula 1, ma su una strada pubblica dove la sicurezza e il rispetto delle regole sono sempre di moda?.

Recentemente, le strade della Sardegna hanno ospitato un evento non ufficiale di "corse" che ha visto come protagonisti due audaci piloti. Sulla Sassari-Olbia, una pista informale a quattro corsie, due automobilisti sono stati immortalati mentre sfrecciavano rispettivamente a 206 e 179 km/h. Questi piloti della domenica, uno alla guida di una Golf WV, l'altro di una Mercedes CLA (sorpresa, senza assicurazione!), hanno offerto uno spettacolo da Grand Prix ai telelaser della Polizia Stradale di Sassari. Non contenti di sfidare i limiti della velocità, hanno anche flirtato con quelli della legalità, unendo così l'ebbrezza dell'alta velocità all'emozione del gioco d'azzardo su quattro ruote. La Polizia Stradale, però, non è rimasta a guardare questo spettacolo.