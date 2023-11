Linea Verde Start: Rai Uno e Federico Quaranta a Cagliari e Sud Sardegna da imprese artigiane

Il Sud Sardegna per due giorni è stato teatro delle riprese della trasmissione “Linea Verde Start” di Rai 1, programma dedicato alle eccellenze artigiane, alla storia e alla cultura di Cagliari, Assemini, Villacidro, Gonnosfanadiga, San Sperate e Siliqua per la puntata sarda che andrà in onda nelle prossime settimane. Capitanata dal giornalista Federico Quaranta, storico conduttore della trasmissione radiofonica “Decanter”, la troupe, composta anche da tecnici e operatori tv, ha visitato le realtà artigiane, e i territori dove queste operano, per raccontare la storia delle loro attività e delle loro passioni, per rendere tangibile l'anima dell'artigianalità e l'importanza della tradizione e dell'innovazione nel mondo del “saper fare”. Linea Verde Start, infatti, nasce come progetto di Confartigianato per mostrare la bellezza dei territori regionali unitamente alle realtà produttive del mondo all’Associazione Imprenditoriale, che vivono la tradizione locale e la rielaborano con la capacità delle maestranze artigiane.





Le riprese sono iniziate martedì mattina a San Sperate nel giardino sonoro di Pinuccio Sciola, proseguite a Cagliari nella necropoli di Tuvixeddu, continuate ad Assemini con la visita alle imprese artigiane della stilista Marinella Staico e del ceramista Andrea Farci. Il giorno dopo, la troupe è tornata nel Capoluogo per le riprese al Poetto e al Parco di Molentargius, con l’intervista a Fabio Mereu, VicePresidente Regionale di Confartigianato Sardegna e del Sud Sardegna. Le telecamere poi hanno preso la direzione del Medio Campidano, per recarsi prima a Villacidro nella falegnameria artigiana Legnostrutture poi a Gonnosfanadiga dal Panificio Artigiano “Porta 1918”. La due giorni poi è stata chiusa con le riprese dal Castello dell’Acquafredda di Siliqua e da una videoricetta sarda registrata in un ristorante di Cagliari.





Ieri mattina, il lievito del panificio di Porta1918 è stato portato dal conduttore alla trasmissione di Rai1 “La prova del cuoco” condotta da Antonella Clerici. Grazie a materiale video registrato, il conduttore Federico Quaranta mostrerà il 13 gennaio prossimo al pubblico di Rai 1 le ricchezze artigiane e culturali del Sud Sardegna. “Nelle mani delle donne e degli uomini passa tutta intera la storia di una comunità - ha commentato il conduttore Federico Quaranta – e anche in questa puntata verrà confermato come la tradizione dell’artigianato sardo non sia qualcosa di statico ma un elemento sempre in evoluzione”. “Orgoglio, passione, manualità e genio sono le caratteristiche dell’artigianato sardo e la vera forza delle nostre imprese – ha aggiunto Fabio Mereu, VicePresidente di Confartigianato Imprese Sardegna, il cui intervento concluderà la puntata dedicata al sud dell’Isola – realtà che perlopiù sono familiari e proseguono la tradizione dei loro predecessori. Con questa importante iniziativa Confartigianato, in collaborazione con la Rai, dà voce e visibilità al nostro mondo artigianale, così unico e valoroso nel creare eccellenze e nel mantenere vive e vitali storia e tradizioni della nostra terra”.

