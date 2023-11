L'ascesa elettrica: Il futuro dell'auto in Italia e Sardegna nel 2023

A fine 2022, c'erano circa 40.000 punti di ricarica ad accesso pubblico in Italia, con un aumento significativo sia dei punti di ricarica "normal charge" che "fast charge". I punti di ricarica privati hanno visto un incremento ancor più rapido, grazie al Superbonus, ma ciò potrebbe cambiare con la rimodulazione dell'incentivo.





Gli incentivi del 2023 riducono il prezzo delle auto elettriche fino a 5000 euro, con requisiti specifici relativi alle emissioni di CO2 e al prezzo del veicolo. Questi incentivi sono disponibili sia per persone fisiche che per imprese di noleggio e car sharing, ma richiedono che l'auto acquistata sia tenuta per un periodo minimo di 12 o 24 mesi.





In Sardegna, la situazione è leggermente diversa. La diffusione dell'elettrico sta arretrando, con una mappatura delle stazioni di ricarica che evidenzia problemi di lentezza e di errata dislocazione. Molti punti di ricarica non sono sufficientemente potenti per soddisfare le necessità degli automobilisti, e alcune zone dell'isola rimangono prive di copertura per chilometri.





Sfatare alcuni falsi miti sulle auto elettriche può aiutare a comprendere meglio il contesto:





1. Velocità: I veicoli elettrici sono più veloci di quelli a combustione interna, grazie all'accelerazione più rapida fornita dal motore elettrico.





2. Costo: Il costo di acquisto iniziale più elevato delle auto elettriche è compensato da costi di gestione inferiori, benefici fiscali e incentivi statali





3. Stazioni di Ricarica: In Italia, ci sono circa 12.000 stazioni di ricarica pubbliche, e il loro numero è in aumento grazie a finanziamenti e agevolazioni.





4. Viaggi Lunghi: Le auto elettriche sono adatte anche per viaggi lunghi, grazie a una pianificazione adeguata e alla crescente disponibilità di punti di ricarica.





5. Tempi di Ricarica: Collegare un veicolo elettrico alla stazione di ricarica richiede solo pochi secondi, e la ricarica può essere effettuata in modo produttivo a casa o al lavoro.





6. Impatto Ambientale: Le auto elettriche sono significativamente più ecologiche rispetto a quelle a benzina o diesel, con emissioni di CO2 quasi tre volte inferiori.





7. Durata delle Batterie: Le batterie delle auto elettriche hanno una durata molto più lunga di quanto comunemente si pensi, e sono riciclabili o riutilizzabili in altri sistemi di storage di energia.





In sintesi, mentre l'Italia e in particolare la Sardegna stanno facendo progressi nell'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, vi sono ancora delle sfide significative riguardanti i costi, gli incentivi e la praticità dell'uso delle auto elettriche che influenzano la loro diffusione. Allo stesso tempo, è importante considerare i vantaggi a lungo termine delle auto elettriche e sfatare i falsi miti che circondano questa tecnologia.

La diffusione delle auto elettriche in Italia nel 2023 ha subito un rallentamento rispetto ad altre parti d'Europa. Questo è dovuto principalmente a costi elevati, mancanza di incentivi adeguati, e interrogativi sulla durata e la praticità della ricarica. Tuttavia, si è notato un incremento dei punti di ricarica ad accesso pubblico e privato, specialmente nel centro-nord dell'Italia.