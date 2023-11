Cronaca Cagliari: Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada

Il 20 novembre 2023, la MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 dalle ore 9.30 alle ore 13 ospita un incontro sul tema della sicurezza stradale dedicato agli studenti delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Economico “Pietro Martini” di Cagliari. Organizzato dal Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna – Cagliari in occasione della “Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada”, che come ogni anno ricorre la terza domenica di novembre, l'evento mira a sensibilizzare le giovani generazioni sul valore della vita umana e sulla gravità delle conseguenze che possono scaturire dal mancato rispetto delle norme del Codice della Strada o da condotte inadeguate durante la guida. Durante l’incontro verranno proiettati dei video istituzionali elaborati dal Servizio Polizia Stradale sulle principali cause degli incidenti stradali. Fondamentali saranno anche le testimonianze e le esperienze professionali e personali che presenteranno i relatori.