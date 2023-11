Fuga inutile: Incidente e scappatella sulla 131

Ma, come in un maldestro tentativo di sfuggire alle conseguenze dei propri atti, il giovane alla guida ha deciso che la migliore opzione fosse scappare a piedi.





Una scelta che si è rivelata vana, perché è stato prontamente rintracciato dalla polizia. Gli agenti hanno identificato l'uomo, la cui posizione è ora oggetto di indagine.





Le ragioni di tale comportamento rimangono avvolte nel mistero, forse persino per l'autore stesso della fuga. Questa scena quasi teatrale non fa altro che aggiungere al quadro di incidenti che hanno recentemente segnato la Statale 131.





Solo nei due giorni precedenti, la strada ha assistito a tre altri incidenti, compresi due tamponamenti vicino allo svincolo per Sant’Anna di Marrubiu e un altro incidente nei pressi dello svincolo per l'agglomerato industriale di Oristano.





La situazione mette in luce non solo l'irresponsabilità di alcuni automobilisti, ma anche l'apparente tendenza alla teatralità nelle loro azioni post-incidente. Forse, nella loro mente, la realtà è meno tangibile delle conseguenze delle loro azioni, o forse è solo la manifestazione di una paura irrazionale che prevale sul buon senso. In ogni caso, è un promemoria vivido che la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva, spesso trascurata con conseguenze che vanno ben oltre l'immediatezza di un incidente.

