Algoritmi sotto esame: Antitrust indaga sui prezzi dei voli in Sardegna e Sicilia

Questo sofisticato sistema di tariffazione dinamica, potenziato da tecnologie di intelligenza artificiale, potrebbe aver messo i viaggiatori in una posizione di svantaggio, costringendoli a pagare prezzi esorbitanti per la necessità, o il semplice desiderio, di spostarsi. L'indagine punta a svelare e, se necessario, riformare, tali pratiche, con l'obiettivo di proteggere i consumatori e assicurare l'integrità del mercato.





La possibilità di misure correttive è all'orizzonte, e potrebbe portare a raccomandazioni legislative o regolamentari per affrontare e risolvere le distorsioni della concorrenza identificate. L'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, ha accolto con favore questa iniziativa, considerandola un passo avanti nella lotta contro le politiche di prezzo che penalizzano i cittadini e l'economia delle isole. Moro sottolinea anche come le critiche periodiche sulla scarsa attenzione della Regione a queste dinamiche di mercato siano infondate e strumentali. Con quest'indagine in corso, si spera che emerga un quadro più chiaro delle pratiche tariffarie e che si possano adottare azioni concrete per assicurare un sistema di trasporto aereo più equo e competitivo

L'autorità Antitrust ha acceso i riflettori sulle dinamiche di mercato che regolano i prezzi dei biglietti aerei tra la Sardegna, la Sicilia e la penisola. Sembra che il sospetto di prezzi anormalmente elevati nei periodi di alta domanda abbia sollevato questioni non solo di equità, ma anche di potenziali manipolazioni algoritmiche avanzate.