E-Distribuzione e Protezione Civile insieme per il piano invernale

Tra gli approntamenti tecnico-operativi E-Distribuzione ha sottolineato il proprio impegno sul completamento della formazione su gestione emergenze, la formazione ai capi BT sul sistema di Protezione Civile e la gestione delle emergenze, i controlli dei telefoni satellitari e i controlli previsti dal Piano di Emergenza di Area. “Con questo incontro intendiamo rafforzare ulteriormente il rapporto di collaborazione già consolidato in questi anni con la Protezione Civile regionale – ha dichiarato Marcello Coffaro, responsabile E- Distribuzione Area Sardegna – confrontandoci apertamente sulla gestione operativa delle emergenze, offrendo un esempio di efficienza organizzativa sul campo grazie alla condivisione reciproca di procedure operative e allo scambio di esperienze maturate reciprocamente, nell’ottica di garantire ai cittadini sardi il servizio elettrico anche in situazioni fortemente critiche”.

Si è svolto a Cagliari l’incontro tra la Direzione Generale della Protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione. Nel corso dell’incontro, svoltosi presso la sede operativa della Protezione Civile, E-Distribuzione, rappresentata dal Responsabile dell’Area Sardegna Marcello Coffaro e dal Responsabile Esercizio Rete Gianluca Funaioli, oltre che dal Responsabile Territoriale Enel per la Sardegna Alessandro Trebbi e dal Responsabile degli Affari Istituzionali Andrea Santucci, ha presentato la rete degli impianti in Sardegna e la sua organizzazione sul territorio, fornendo i riferimenti a livello territoriale da poter contattare in caso di necessità, l’insieme degli approntamenti tecnico-operativi per il Piano Inverno 23/24 e delle attività preventive volte a fronteggiare e contenere eventuali situazioni di emergenza per guasti diffusi sulla rete, legati alle condizioni meteo invernali. L’incontro è stato anche l'occasione per analizzare congiuntamente la gestione di alcuni eventi emergenziali degli ultimi tempi, dovute a perturbazioni meteo estreme, purtroppo sempre più frequenti ed intense negli ultimi anni, evidenziando punti di forza e aspetti di miglioramento della gestione operativa.