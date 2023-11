Aspettando Sant'Andria: Il vino in Sardegna ai tempi di Ulisse

I resti del sito archeologico di Sa Osa, dove furono ritrovati i semi di vite, saranno al centro di un interessante racconto sul nettare degli dei con specifici rimandi all’Odissea. Un viaggio affascinante e pieno di rimandi letterari e storici. Da qualche anno a questa parte, l’archeologia sarda ci sta fornendo i primi dati concreti sui vitigni coltivati in quest’epoca nella nostra isola, dai quali venivano tratti vini bianchi e rossi, anche se poco sappiamo del modo con il quale lo consumavano i nuragici e in quali occasioni.





Ciò che è certo è che l’incontro, a partire almeno dal IX sec. tra il modo di fare e bere vino nuragico con quello fenicio cambia tutto: è il momento nel quale viene creato e fabbricato un contenitore che permette non solo la conservazione ma, soprattutto, la sua movimentazione via mare. Vengono prodotte in tutta l’isola vere e proprie anfore da trasporto che derivano dal rapporto tra le tradizioni manufatturiere nuragiche e fenicie. Il vino sardo, e il modo di berlo “alla sarda”, si diffonde su tutto il Mediterraneo. A dialogare con gli esperti la storica dell’arte Giuseppina Deligia. Guidati dagli esperti sommelier del Museo del Vino di Berchidda, durante la serata sarà possibile degustare i vini della Cantina Contini. I posti per la partecipazione all’evento sono limitati ed è necessaria la prenotazione entro il 23 novembre al numero 079771131 dal martedì alla domenica delle 10.00 alle 16.00.

Sabato 24 novembre alle 17.30 nell’auditorium del Centro Culturale san Francesco l’Istituzione San Michele in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ozieri organizza l’incontro con il fotografo Nicola Castangia e l’archeologo Giorgio Murru sul “Vino in Sardegna ai tempi di Ulisse”.