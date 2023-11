Softcatalà celebra el seu 25é aniversari a València

Durante l'evento, verranno presentate emozionanti novità relative ai servizi che Softcatalà offre attualmente, così come l'annuncio della pubblicazione del "Fumetto di Softcatalà", un'iniziativa che cattura l'essenza e il percorso dell'associazione in modo visivo e ingegnoso. L'evento, che sarà condotto da Joan Canela, noto giornalista e scrittore valenciano, includerà un'esibizione dal vivo del rinomato gruppo Jazzmàtiks. "Siamo emozionati di celebrare questa pietra miliare così importante nella nostra storia, e soprattutto di farlo in tutto il territorio. Il 25° anniversario di Softcatalà non rappresenta solo il nostro passato, ma serve anche come trampolino verso un futuro pieno di nuovi progetti e sfide", commentano dall'ente. Questo evento è aperto a tutte quelle persone interessate alla preservazione e promozione della lingua e cultura valenciane nel campo digitale e tecnologico. Softcatalà invita tutti i mezzi di comunicazione, i membri della comunità e simpatizzanti a unirsi a questa significativa celebrazione. I dettagli dell'evento sono i seguenti:





Data: Venerdì, 17 novembre 2023 Ora: 19:00 Luogo: Umbracle del Giardino Botanico dell'UV Indirizzo: Via Quart, 80, 46008 Valencia, Paese Valenciano Per maggiori informazioni su questo evento o per confermare la vostra presenza, potete contattare Softcatalà tramite la seguente email: 25anys@softcatala.org. Vi invitiamo a far parte di questa giornata così importante e a condividere con noi l'entusiasmo. Riguardo a Softcatalà Softcatalà è un'entità senza scopo di lucro dedicata alla promozione e alla normalizzazione della lingua catalana nelle tecnologie. Fondata nel 1998, l'organizzazione ha lavorato allo sviluppo di software e tecnologie disponibili in catalano e alla promozione della lingua nell'era digitale. Per ulteriori informazioni su Softcatalà, visitate il sito web ufficiale dell'ente: www.softcatala.org.

