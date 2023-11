Go Blue! A Loceri la giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza Unicef

L'opera La Traccia riproduce il segno che lascia lo pneumatico del trattore al suo paesaggio nella terra fangosa. L’impronta si trasforma in una serie di mani incrociate partendo dalle prime ben definite e man mano sempre più squadrate fino ad ottenere l’impronta della gomma dando luogo a una metamorfosi. La rappresentazione esprime il passato e il presente dell’agricoltura e unisce la simbologia delle mani associate al potere, alla forza, alla lealtà all’amicizia e alla fiducia, che possono manifestare tanti sentimenti ed emozioni, offrire aiuto e conforto, essere simbolo di collaborazione e cooperazione tra popoli.





Il significato simbolico dell’opera si sposa perfettamente con l’iniziativa di Unicef e dell’Anci e diventa protagonista insieme ai bambini delle scuole di Loceri, della mattina del 20 novembre prossimo. L’invito alla partecipazione di tutta la popolazione scolastica di Loceri, vuole essere una traccia per tutta la comunità nel desiderio di spendersi per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con la speranza che siano sempre rispettati e mai più violati. “La Dirigente Scolastica e tutte le docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria sono in prima linea per i bambini – afferma il corpo insegnanti - abbiamo deciso di aderire all’ iniziativa per offrire un'esperienza importante di solidarietà e condivisione, di grande valenza educativa per i nostri bambini e ragazzi.





Abbiamo riflettuto sul particolare momento storico che stiamo vivendo in cui assistiamo a più guerre che devastano il nostro pianeta, non solo Ucraina e Israele ma Congo, Sudan, Afghanistan, Yemen, Somalia, Sud Sudan, Siria, Nigeria, Repubblica centro africana e Iraq. Si parte dalla consapevolezza che rubare l’infanzia a un bambino è rubare il futuro di una comunità intera”. La manifestazione che coinvolge la scuola dell’infanzia, la primaria e secondaria di Loceri seguirà il programma: -Ore 10.00 ritrovo dinanzi al monumento per assistere alla cerimonia di illuminazione del monumento “La traccia” di Lazzaro Leccis. -Ore 10.20: Accoglienza nella piazza comunale. -Ore 10.30: i bambini canteranno la canzone “Fino all’alba” a cui seguirà la lettura di poesie a tema scelte dagli alunni e il lancio simbolico degli aeroplanini. -Ore 11.00: distribuzione dei “Poster dei Diritti” a tutte le classi partecipanti.





Seguiranno i saluti del sindaco e dell’amministrazione comunale. “Non possiamo dimenticare i diritti dei bambini e degli adolescenti. Le difficoltà in cui tanti di essi si trovano a vivere. I valori della famiglia in crisi, il mondo falcidiato dalle guerre e dalla povertà che sta rubando loro il futuro – ha detto il sindaco di Loceri Gianfranco Lecca –il nostro scopo è prevenire situazioni di abbandono o di conflitto nelle famiglie più fragili. Le istituzioni devono presidiare il benessere dei minorenni e avere sempre il cuore aperto per comprendere il loro disagio”.

Loceri s’illumina per i diritti dei bambini, il prossimo 20 novembre il monumento “La Traccia” sarà l’emblema dei diritti dell’infanzia per il progetto ‘Go blue’. L’opera che Lazzaro Leccis ha realizzato per il Comune di Loceri, si colorerà di luce blu per aderire alla campagna mondiale di Unicef che ‘accende’ i monumenti più noti al mondo in occasione della ricorrenza che celebra l’anniversario della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.