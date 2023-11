Intelligenza artificiale: Dibattito nazionale a Cagliari su rischi e opportunità

L'evento ha visto la partecipazione di vari esperti, tra cui Giulio Sapelli, Presidente della Fondazione Germozzi, e Mauro Magatti, Professore di Sociologia, che hanno discusso su come l'intelligenza artificiale possa essere uno strumento per potenziare la qualità dei prodotti e dei servizi. L'evento si è concentrato sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale per le imprese, la sostenibilità sociale, e il potenziale impatto sulle tradizioni artigianali. Un rapporto di Confartigianato Sardegna ha rivelato dati allarmanti sul rischio che l'intelligenza artificiale possa rappresentare per l'occupazione, con un forte impatto su numerose professioni e aziende.





Di fronte a questi rischi, Mereu ha sottolineato l'importanza per le imprese artigiane di integrare l'intelligenza artificiale senza compromettere la loro unicità e identità. Marco Bettiol e Paolo Manfredi hanno enfatizzato il bisogno di valorizzare l'autenticità delle produzioni locali e di utilizzare l'intelligenza artificiale per rinnovare i distretti in crisi. Mauro Magatti ha invitato a un "nuovo umanesimo" che ponga l'umanizzazione delle tecnologie digitali al centro dell'attenzione. Giulio Sapelli ha concluso sottolineando che l'esperienza umana non potrà mai essere sostituita da alcuna forma di intelligenza meccanica, incoraggiando un maggiore sviluppo dell'intelligenza umana e imprenditoriale.

Chi ha paura dell'intelligenza artificiale? Questa domanda è stata al centro del dibattito organizzato da Confartigianato a Cagliari, che ha esplorato se l'intelligenza artificiale rappresenti una minaccia per la creatività e l'autonomia umana o un'opportunità per innovazione e sviluppo. Fabio Mereu, VicePresidente di Confartigianato Sardegna, ha evidenziato l'importanza di affrontare questa sfida con razionalità e "genio artigiano", sostenendo che "la creatività umana non potrà mai essere battuta".