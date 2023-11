Protesta a Olbia: Personale sanitario e sindacati in piazza contro la gestione ospedaliera e ritardi nei pagamenti

Le lamentele vertono su diverse questioni cruciali: l'accorpamento dei reparti di Ortopedia e Chirurgia, la gestione del Pronto soccorso, descritto come in condizioni "drammatiche e disastrose", e l'introduzione di piattaforme di cure multimediali. Un altro aspetto saliente della protesta è il ritardo nei pagamenti del premio produttività del personale, risalente al 2022. Questa situazione, unita alla mancata creazione di "squadre volanti" per supportare il lavoro nei reparti, ha portato a un sovraccarico per gli operatori socio-sanitari, che si trovano a lottare per adempiere ai loro compiti principali di assistenza ai pazienti.





In mezzo a queste tensioni, i sindacati hanno annunciato un'imminente azione di sciopero, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di un intervento immediato. La protesta ha anche visto la partecipazione di alcuni consiglieri comunali del Partito Democratico e di Roberto Li Gioì, consigliere regionale del M5S, il quale ha richiesto esplicitamente le dimissioni del direttore della Asl, Marcello Acciaro, citando problemi di lunga data come la mancata adeguazione dei contratti dei medici e il mancato pagamento dei medici delle commissioni invalidi.

Davanti all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, una scena di protesta ha preso vita: il personale sanitario unito ai sindacati confederali, tra cui NurSind e Fials, ha espresso il suo disappunto e la sua preoccupazione per le condizioni lavorative e organizzative all'interno dell'ospedale.