Festival internazionale, domenica 19 novembre il grande violinista Sahatci

Domenica 19 Novembre, con inizio alle 19.00, all’ Auditorium del Conservatorio di musica di Cagliari “Pierluigi da Palestrina”, in Piazza Ennio Porrino 1, il grande Maestro si esibirà in un concerto-omaggio al compositore tedesco Felix Mendelssohn Bartholdy, uno dei più grandi artisti del periodo Romanico e tra i protagonisti della storia della musica da camera internazionale.





Ad accompagnare il Maestro Klaidi Sahatci ci sarà l’Orchestra Regionale Sarda, diretta dal Maestro Giacomo Medas. Verranno suonate le opere “Sinfonia n. 13 in Do Minore”, “Concerto in Re Minore Op. posth”, e “Sinfonia n. 9 in Do Minore " Sinfonia Svizzera". L’ultima data prevista in calendario è per il gran finale con la serata “dedicata a Pyotr Iliyich” (il 22 Dicembre). Organizzato dall'Associazione Incontri Musicali, la rassegna “Festival Internazionale Musica da Camera” si è reso possibile grazie al contributo – tra gli altri – del Ministero della Cultura e della Regione Sardegna. L'Ingresso è gratuito.

Serata eccezionale quella che caratterizza la penultima data del “Festival Internazionale Musica da Camera” di scena dal 24 Settembre al 22 Dicembre a Quartu e a Cagliari. Ospite d’eccezione sarà il grandissimo violinista albanese Klaidi Sahatci, il Primo Violino dell'Orchestra della Tonhalle di Zurigo.