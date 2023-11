Duello al centro... Sinistra: Todde e Soru - Vecchia politica in nuova salsa

La Todde, con il suo carrozzone che comprende Pd, M5s, Avs ha fatto la prima mossa, invitando l'ex governatore Soru per un tête-à-tête. Sarà interessante vedere se da questo incontro emergerà qualcosa di più concreto che semplici sorrisi per le telecamere e strette di mano. Alla Todde, durante la sua apparizione televisiva a Di Martedì, è scappato di dire che il suo impegno non è frutto di un accordo di palazzo ma di "mesi di incontri". Parole. La verità è che la sua posizione sulle primarie è quantomeno ambigua: da un lato si predica democrazia interna, dall'altro si decide tutto a tavolino, come sempre.





E poi c'è Soru, con i suoi seguaci che invocano le primarie come fossero la panacea di tutti i mali della politica. Ma non ci illudiamo, in fondo si tratta sempre della solita minestra riscaldata. In questo scenario, la decisione di Todde di non optare per le primarie suona quasi come un colpo di grazia alla democrazia partecipativa.





Sulla scena emerge anche La Base Sardegna, che prima aveva candidato Roberto Capelli, poi si è defilata a favore di Todde. Un gioco di poltrone che non fa che confermare il solito vecchio adagio: in politica, le promesse si fanno per essere dimenticate.





In conclusione, questo incontro tra Todde e Soru ci offrirà probabilmente più domande che risposte. Una cosa è certa: nel centrosinistra sardo, le vecchie abitudini sono dure a morire. E la Sardegna? Dovrà aspettare ancora per vedere un barlume di vera novità politica.

Domani, nel teatro della politica sarda, si alzerà il sipario su un nuovo atto: l'incontro tra Alessandra Todde e Renato Soru. Due figure del centrosinistra che, a detta loro, si incontrano per delineare il futuro politico della regione. Ma, conoscendo la scena politica, non possiamo fare a meno di chiederci: assisteremo a un vero dialogo costruttivo o sarà solo un'altra sceneggiata ben orchestrata?