Operazione a Palmi: 4 arresti e 16 indagati per violenza sessuale su minorenni





La misura cautelare è stata emessa il 31 ottobre dal GIP presso il Tribunale di Palmi, su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi, guidata dal Procuratore Emanuele Crescenti. Le perquisizioni sono state effettuate con l'ausilio del personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria e di altri commissariati e squadre mobili in diverse città, includendo il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di diverse località. Una conferenza stampa si è tenuta presso la sala Nicola Calipari della Questura, con la presenza del Procuratore della Repubblica di Palmi.

In un'operazione condotta dalla Polizia di Stato di Palmi, quattro persone sono state arrestate e sedici sono state indagate per violenza sessuale aggravata su due minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro. Una delle persone arrestate risulta irreperibile. Gli indagati sono coinvolti in un caso che ha portato all'esecuzione di diciotto decreti di perquisizione personale e domiciliare, inclusi quattro minorenni tra gli indagati. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati diversi dispositivi informatici e di telefonia