Tragico incidente stradale a Villasor: Scontro tra furgone e bus - Perde la vita un 82enne di Desulo

Le circostanze precise dello scontro sono ancora oggetto di indagini, ma si sa che il furgone, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con l'autobus. L'impatto è stato fatale per il signor Chessa, che è deceduto sul colpo. Il conducente dell'autobus, Vlastimil Vojacek, di 48 anni e originario della Croazia, è stato ferito nell'incidente.





È stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato, dove è stato curato per lievi traumi. Fortunatamente, i sei passeggeri del bus, tutti tra i 18 e i 27 anni, sono rimasti illesi. Sono stati trasportati a destinazione con un altro autobus dell'Ars. L'incidente ha causato l'interruzione del traffico sulla strada per circa tre ore.





La salma dell'82enne è stata restituita ai familiari. I rilievi dell'incidente sono stati condotti dai carabinieri di Serramanna e Villasor con il supporto del nucleo operativo di Sanluri. Questo tragico evento ricorda l'importanza della sicurezza stradale e ha lasciato la comunità in lutto.

