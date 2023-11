Nuova opportunità di gestione per il bar di Nora: Il Comune rilancia con un nuovo bando

Con l'intento di rilanciare e valorizzare questa struttura unica, l'amministrazione comunale ha deciso di procedere con un nuovo bando. L'obiettivo è trovare un operatore capace di sviluppare un progetto professionale che possa esaltare il potenziale del sito, integrandosi armoniosamente con il contesto storico e naturale circostante. Il bando prevede un canone minimo di 50.000 euro all'anno. Inoltre, è previsto un investimento di 450.000 euro per il rinnovo e l'ammodernamento del sito, a conferma dell'impegno del Comune nell'offrire un'esperienza di alta qualità sia ai residenti che ai visitatori.





Questo rappresenta una notevole opportunità per gli operatori del settore, che possono sfruttare la bellezza e l'unicità della location per creare un'offerta distintiva e attraente. Il Comune si aspetta che il nuovo gestore possa trasformare il Bar di Nora in un punto di riferimento per la zona, attraendo un pubblico variegato e contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dell'area.

Il Comune è alla ricerca di un operatore per il Bar di Nora, situato nel pittoresco contesto della chiesa di Sant'Efisio, tra la celebre spiaggia di Nora e l'affascinante panorama della laguna locale. Questa nuova opportunità si apre dopo che il precedente bando, indetto a giugno di quest'anno, non ha portato a risultati soddisfacenti. La commissione ha ritenuto che i progetti presentati precedentemente non soddisfacessero i criteri minimi necessari.