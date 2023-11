Ad Alghero ritornano i Wine Wednesday - Appuntamenti informali per parlare in inglese e fare networking sorseggiando un calice di vino





I primi due appuntamenti, organizzati a settembre e ottobre, hanno visto la partecipazione di un folto gruppo di persone, sia italiane che straniere, pronte a trascorrere una serata diversa dal solito. L'evento, ideato dal reparto creativo della Cantina Santa Maria La Palma insieme alla community Alghero English Speakers, è pensato per offrire un'esperienza originale e informale: oltre a gustare i vini preferiti vini, i partecipanti avranno l'opportunità di praticare la lingua inglese in un contesto rilassato e stimolante. Più che un incontro, un'esperienza. «Wine Wednesday/Alghero International Meetup non è solo un appuntamento per degustare vini, ma un vero e proprio ponte culturale», afferma il team de La Cantina. «Crediamo fermamente nel valore dell’incontro e dello scambio tra persone.





Ad Alghero risiedono persone straniere, provenienti da tutto il mondo. Il vino, in questo contesto, diventa un mezzo per unire le persone e creare momenti piacevoli e aprire a nuove conoscenze, utili per far crescere l’intero contesto locale e creare nuove amicizie». L'evento è aperto a tutti, sia italiani che stranieri, e l'ingresso è libero. Per garantire la migliore esperienza possibile, è consigliata la prenotazione di un tavolo, contattando il numero 0796010139 o scrivendo su Whatsapp al 3401504886. L’appuntamento è per mercoledì 15 e 29 novembre dalle 18.00 nella Vineria ed Enoteca La Cantina Alghero, in via XXIV Maggio n.6.

Alghero si prepara ad ospitare nuovamente i Wine Wednesday - Alghero International Meetup, serate pensate per promuovere la pratica della lingua inglese abbinata a networking e nuove conoscenze. Mercoledì 15 e 29 Novembre dalle 18.00 la vineria ed enoteca La Cantina si trasforma in un crocevia internazionale dove italiani e stranieri potranno incontrarsi, scambiarsi esperienze e conversare in inglese: un’occasione perfetta per socializzare, esplorare nuove culture e praticare l'inglese in un ambiente informale e accogliente, degustando ottimi calici di vini di Alghero.