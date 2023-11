Nicola Ibba si costituisce e nega di aver guidato nella tragica notte a Soleminis

Non guidavo io la Bmw". La sua avvocata, Alessandra Saba, ha confermato le dichiarazioni del suo assistito all'ANSA, sottolineando che Ibba era in stato di shock e negando che fosse lui alla guida del veicolo. I carabinieri stanno conducendo indagini approfondite per chiarire i dettagli dell'incidente e identificare il conducente del veicolo. Nonostante le sue affermazioni, Ibba potrebbe comunque essere denunciato per omicidio stradale.

