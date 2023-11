Incontri di autori con le scuole di Villacidro nell'ambito del trentottesimo Premio Dessì

Il compito di emettere i verdetti finali ed eleggere i "supervincitori" spetterà alla giuria presieduta da Anna Dolfi: una qualificata commissione composta da Duilio Caocci, Giuseppe Langella, Giuseppe Lupo, Luigi Mascheroni, Gino Ruozzi, Stefano Salis, Gigliola Sulis, Nicola Turi e da un rappresentante della Fondazione Dessì. Nel corso della stessa cerimonia verranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti che affiancano abitualmente quelli propriamente letterari: come già annunciato, quest'anno il Premio speciale della Giuria va alla farmacologa e senatrice a vita Elena Cattaneo; al giornalista Lucio Caracciolo, invece, il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna. Intanto, in attesa dell'atto conclusivo, il programma di attività che fanno da cornice al premio letterario si completa con una serie di appuntamenti con i libri e i loro autori dedicati alle scuole.





Primo ospite in arrivo Antonio Schiena, autore di "Chiodi", pubblicato lo scorso settembre da Fazi Editore: un romanzo di formazione insolito e potente, un ritratto lucido dell'adolescenza che non teme di mostrarne anche gli aspetti più cupi e drammatici, dalla solitudine al bullismo; una storia sulla difficoltà di accettare se stessi e sull'importanza di imparare dai propri errori per andare avanti, migliorarsi e superare le proprie paure. Per Antonio Schiena due impegni in agenda a Villacidro: mercoledì 22 dalle 9.30 alle 13 incontrerà gli alunni della Scuola Media dell'Istituto comprensivo "A. Loru", e l'indomani mattina (giovedì 23), negli stessi orari, quelli dell'Istituto comprensivo "G. Dessì". Venerdì24 sarà invece la volta di Carola Benedetto e Luciana Ciliento con il loro libro "Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo", edito nel 2019 da De Agostini: diciassette "eroi" - tra i quali la cantante islandese Björk, le star hollywoodiane Emma Watson e Leonardo Di Caprio, il Premio Nobel Wangari Maathai, il fotografo Sabastião Salgado, l'attivista svedese Greta Thunberg – descritti in sedici ritratti; sedici storie esemplari illustrate da Roberta Maddalena Bireau e un messaggio di vitale importanza: non si è mai troppo piccoli per difendere il mondo. Carola Benedetto e Luciana Ciliento saranno dalle 9 alle 11 con i bambini delle scuole elementari dell'Istituto comprensivo "A. Loru" e a seguire, dalle 11.30 alle 13, con quelli dell'Istituto comprensivo "G. Dessì".





In collaborazione con il festival Pazza Idea, sabato 25 chiude la serie di appuntamenti per le scuole di Villacidro Vera Gheno con il suo recentissimo "L'Antidoto", uscito lo scorso agosto per i tipi di Longanesi: un compendio che affronta i quindici comportamenti peggiori messi in atto in rete e ricostruisce la scala di disfunzioni comunicative che si riflettono dal web alla vita reale e la avvelenano; un prontuario che per ogni "veleno" propone un "antidoto", appunto, per disinnescare i cattivi comportamenti in cui tutti possiamo cadere quando usiamo i social network. Sociolinguista, saggista e traduttrice, Vera Gheno incontrerà dalle 9.30 alle 11 i ragazzi del Liceo Classico e Linguistico "E. Piga", per essere poi, alle 11.30, all'Istituto Agrario "A. Volta". Il trentottesimo Premio "Giuseppe Dessì" è promosso dalla Fondazione "Giuseppe Dessì"e dal Comune di Villacidrocon il patrocinio dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e Beni Culturali della Regione Autonoma della Sardegna, dellaFondazione di Sardegna, delMiC - Ministero della Culturae del GAL Linas Campidano.

Fervono i preparativi per la cerimonia delle premiazioni del trentottesimo Premio "Giuseppe Dessì", in programma a Villacidro (Sud Sardegna) sabato 25 novembre; affidata alla conduzione di Neri Marcoré, con interventi musicali del chitarrista Marino De Rosas, la serata (con inizio alle 18) incoronerà i vincitori delle due sezioni in cui si articola il concorso letterario intitolato allo scrittore sardo: per la Narrativa sono in lizza Silvia Ballestra con La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), Ermanno Cavazzoni con Il gran bugiardo (La nave di Teseo) e Gennaro Serio con Ludmilla e il corvo (L'orma editore); Paolo Febbraro con Come sempre. Scelta di poesie 1992-2022(Elliot Edizioni), Umberto Fiori con Autoritratto automatico (Garzanti), ed Enrico Testa con L'erba di nessuno (Einaudi), si contenderanno, invece, il gradino più alto sul podio nella sezione Poesia.